Părintele Tămaș: Domnule Ciutacu, permiteți-mi să fiu președinte. Nu vreau să vă împart în pesedei ''Este foarte greu sa privești o țara in care in 30 de ani de zile președintele nu s-a ințeles nici cu Guvernul, nici cu Parlamentul. Avem un om care nu are de a face, intr-adevar, cu ortoxodia. Sa nu uitam ca in aceasta țara, indiferent de opțiunile politice, nu putem sa stigmatizam o anumita parte a populației pentru ca adera de voie sau de nevoie la un partid politic indiferent care ar fi acesta. Pot sa impart și eu țara in pesedei, userei, in pro, insa chiar aceasta este problema: imparțirea țarii. In Saptamana Patimilor un președinte ar fi trebuit sa vina cu un discurs de unire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a fost remaniat din Guvernul condus de Viorica Dancila, iar premierul a trimis documentul la Palatul Cotroceni, lui Klaus Iohannis, pentru schimbarea lui din fruntea Ministerului Justiției cu deputatul PSD Eugen Nicolicea.Deși Viorica Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca…

- „Pun o intrebare naiva. Dupa aproape un mandat de președinte, avea (n.r. referindu-se la Klaus Iohannis) posibilitatea de a face grațieri individuale. A existat o singura situație in care Iohannis sa ierte o femeie in varsta, o mama care a avut niște probleme?! Asta arata și o anumita modalitate…

- Niculae Badalau le-a spus jurnalistilor, care l-au cerut sa-si exprime opinia cu privire la referendumul pe justitie ce urmeaza a fi organizat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca: "Daca eu, ca parlamentar, voi fi consultat, voi spune foarte clar: Romania are nevoie de un referendum serios,…

- Premierul Viorica Dancila a comentat, marti, in sedinta de Guverm, promulgarea bugetului, de catre presedintele Klaus Iohannis, precizand ca Guvernul intra in linie dreapta cu proiectele pe care si le-a propus, ''atat de necesare pentru dezvoltarea Romaniei". "Salut promulgarea bugetului, este un buget…

- "Presedintele a trimis la Curtea Constitutionala legea privind plafoanele, care in esenta era constitutionala, dar a fost respinsa din motive procedurale, fiind acum pusi in situatia de a nu putea aplica bugetul in forma sa cum a rezultat din dezbateri. Probabil ca va trebui, intr-o procedura extrem…

- "In legatura cu proiectul bugetului pentru anul 2019, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atenția ca țara noastra are nevoie de un buget credibil, in beneficiul romanilor și nu al unui partid politic. Astfel, Guvernul și Parlamentul au responsabilitatea esențiala de a identifica…

- „In legatura cu proiectul bugetului pentru anul 2019, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atenția ca țara noastra are nevoie de un buget credibil, in beneficiul romanilor și nu al unui partid politic. Astfel, Guvernul și Parlamentul au responsabilitatea esențiala de a identifica…

- In legatura cu proiectul bugetului pentru anul 2019, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atenția ca țara noastra are nevoie de un buget credibil, in beneficiul romanilor și nu al unui partid politic. Astfel, Guvernul și Parlamentul au responsabilitatea esențiala de a identifica…