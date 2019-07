Parcurs aproape perfect la Festivalul de Minibaschet

Micuții baschetbaliști pregatiți de prof. Valeria Bondor au susținut 8 partide in Grupa E o singura data parasind terenul invinși: 32-35 cu liderul CS Tonika Puciosa. In rest succesele aradene au venit in valuri: 50-7 cu LPS Viitorul Pitești, 49-23 cu CSU II Sibiu, 44-20 cu ACS Champions II București, 55-6 cu CSȘ Palatul Copiilor Constanța, 66-18 cu Dan Dacian Negru București, 61-19 cu U-BT Roșu Cluj-Napoca și 59-1 cu CS Royal Fun București.

Altfe, echipa Under 14 a clubului aradean se afla in aceste zile la un camp in Serbia.