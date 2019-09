Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei CGMB de marti Primaria Capitalei s-ar putea asocia cu Universitatea Politehnica in vederea construirii unei pasarele care sa lege Campusul „Poli” de caminele din Regie si care sa treaca peste Dambovita si peste Splai. Se are in vedere si construirea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a raspuns europarlamentarului Dacian Cioloș, pe Facebook, dupa ce acesta din urma a criticat proiectul "Oxigen pentru București", inițiat de Primaria Capitalei."#CuminteniaGuvernariiZero #CuvantaSiDomnulNimic #MaiStatiSiPeAcasaNuDoarLaParisDupa…

- 10 lei/zi sau 1.900 ron/an, atat vor plati drept taxa șoferii care vor sa circule in Capitala, dar mașinile lor nu sunt inmatriculate pe București sau Ilfov. Proiectul de hotarare pentru introducerea vinietei pentru Bucuresti si Ilfov, de la 1 ianuarie 2020, a fost pus in dezbatere publica de Primaria…

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa introduca vinieta pentru masinile din alte judete care intra in Bucuresti si sa interzica accesul masinilor cu norma de poluare sub Euro 3 in zona centrala a fost pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei.

- Proiectul de reabilitare a Parcului Cismigiu nu propune construirea de spatii comerciale noi si nici defrisari de arbori pentru realizarea de restaurante, se precizeaza într-un comunicat al Primariei Capitalei.

- Primarului General, Gabriela Firea, a inclus pe ordinea de zi a ședinței CGMB de astazi preluarea de catre Primaria Capitalei a terenului administrat de Primaria Sectorului 2, aflat pe amplasamentul viitorului Pasaj Doamna Ghica-Colentina. Proiectul a fost respins ca urmare a celor 14 abțineri (USR…

- Cele noua aeronave de tip ATR 72-600, care urmeaza sa fie achiziționate de TAROM, vor fi folosite pe cursele interne, care sunt foarte aglomerate, a anunțat ministrul Transporturilor Razvan Cuc. Primul aparat de zbor va intra in flota in luna octombrie, potrivit mediafax."Procesul de reinnoire…

- Proiectul de rectificare a bugetului Primariei Capitalei prevede o reducere cu 35.600.000 lei din cele 162.900.000 lei, prevazuti initial, informeaza edupedu.ro. Taierea reprezinta 21,9% din suma prevazuta in bugetul pe 2019. Proiectul de rectificare va intra miercuri in dezbaterea Consiliului General…