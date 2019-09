Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a indemnat joi la eliberarea unui tanar actor arestat in timpul unei manifestatii de protest, condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare, in urma unei campanii de mobilizare in favoarea sa la care participa personalitati artistice si demnitari religiosi, relateaza AFP potrivit…

- Presa belgiana anunța ca romanii au fost opriți de autoritați pe 8 august, in localitatea Willebroek. Aceștia au furat din gara o cantitate mare de cupru. SOC IN SPORT. Un mare campion, CONDAMNAT dupa ce a agresat O PROSTITUATA Daca inițial aceștia s-au aparat, explicand ca au adus…

- Un barbat, arestat la inceputul lunii august in timpul unei manifestatii a opozitiei la Moscova, a fost condamnat luni la trei ani si jumatate de inchisoare pentru violente impotriva fortelor de ordine, a...

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe actorul Pavel Ustinov la trei ani și jumatate de inchisoare, fiind acuzat de agresiune asupra unui polițist in timpul unuia dintre recentele proteste neautorizate care au avut loc in ultimele luni in Rusia, potrivit MEDIAFAX.Citește și: O femeie a fost…

- Un tânar actor arestat la începutul lunii august în timpul unei manifestari a opoziției din Moscova a fost condamnat luni la trei ani și jumatate de închisoare pentru violențe împotriva forțelor de ordine, a anunțat Comitetul rus de ancheta, potrivit AFP. Din înregistrari…

- Un militant al opozitiei ruse a fost condamnat joi la patru ani de inchisoare pentru participare "in mod repetat" la manifestatii neautorizate, multe dintre ele legate de miscarea de protest inaintea alegerilor locale de la Moscova, potrivit Agerpres. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Konstantin…

- Medici de la spitalul nr. 64 din Moscova, unde opozantul rus Aleksei Navalnii a fost transportat duminica de la inchisoare, au declarat agentiei de presa Interfax ca acesta a fost diagnosticat cu 'urticarie', informeaza luni media ruse. 'Navalnii a fost adus la Camera de urgenta in jurul…

- Marian Radzajewski a incercat 'sa organizeze iesirea materialului militar ce continea informatii tinand de secretul de stat, de pe teritoriul rus spre Polonia', afirma comunicatul. Potrivit aceleiasi surse, Radzajewski a incercat sa obtina componente secrete ale sistemelor de aparare antiaeriana…