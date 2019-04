Parcările și străzile Sectorului 6, program de reparații și întreținere. Declarațiile primarului Mutu „Fiindca vremea este prielnica, am decis sa extindem acest amplu program de reparatii si intretinere a strazilor si aleilor adiacente cu parcarile de resedinta si trotuarele din jur. Ma bucur sa vad ca membrii comunitatii sunt alaturi de noi in acest demers. Un carosabil refacut inseamna mai putin praf, mai putina poluare, adica un mediu mai sanatos pentru noi toti", a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6. In cadrul lucrarilor de reparatii si intretinere a strazilor, lucratorii ADPDU Sector 6 inlocuiesc bordurile de carosabil si cele pentru trotuar doar acolo unde acestea sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

