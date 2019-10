Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca si-a intensificat in noaptea de sambata spre duminica ofensiva in nordul Siriei, indeosebi la periferia orasului strategic kurdo-sirian Ras al Ain, pe care sustine ca l-a cucerit, desi informatiile provenite din zona sunt contradictorii.Presa locala, citata de agentia EFE, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca trupele americane din nordul Siriei, zona aflata actualmente sub controlul milițiilor kurde, vor fi retrase. Dupa retragerea americanilor, Turcia va incepe o ofensiva militara impotriva Unitaților de protecție a poporului (YPG), miliții kurde care au avut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a informat pe Facebook ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cu privire la reducerea prețului pe care Moldova il platește pentru gazele provenite din Rusia, informeaza agenția de presa TASS, conform Mediafax.Citește și: S-a…

- Tasneem al-Moustafa, fetița romanca in varsta de 11 ani reținuta in Siria de o grupare kurda, a fost repatriata miercuri seara. Copilul a fost adus in țara de funcționarii MAE la patru zile dupa ce ziarul Libertatea a facut public cazul fetiței. Surse din cadrul MAE susțin ca procedurile de repatriere…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- Rusia a trimis trupe speciale pentru a oferi asistenta armatei siriene în confruntarile din nord-vestul Siriei, afirma membri ai grupurilor insurgente, dar Administratia Vladimir Putin a negat informatiile, relateaza Mediafax."Trupe speciale sunt prezente pe teren. Rusii intervin…

- Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie bombardamentele asupra provinciei Idlib, unde traiesc circa trei milioane de persoane, si asupra zonelor adiacente in provinciile limitrofe Alep, Hama si Latakia. Noua persoane, intre care trei copii,…