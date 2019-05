Stiri pe aceeasi tema

- ”Odata cu condițiile materiale, este necesar sa se dezvolte sufletul poporului vostru”, a spus, acum cateva minute, Papa Francisc la Palatul Cotroceni, in fața autoritaților, reprezentanților societații civile și corpului diplomatic. Chiar și dupa alegeri, diviziunea in societatea noastra a ramas parca…

- „Dragi frati si surori din Romania, mai sunt doar cateva zile pana la calatoria care ma va aduce in mijlocul vostru. Gandul acesta ma bucura si imi doresc inca de pe acum sa va adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin in Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate si le multumesc…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a votat alaturi de fiul sau. Social - democrata nu a votat și la referendumul președintelui Klaus Iohannis.Citește și: Anunț IMPORTANT de la ASF - Romanii vor fi OBLIGAȚI sa achite un nou tip de asigurare "Am votat astazi pentru a trimite…

- Nu ne place faptul ca Romania nu este unde ar fi putut sa fie – o țara mai așezata cu o calitate a vieții comparabila cu cea din vest. Știm, in mare, și care sunt cauzele. Cel puțin in ultimii ani, știm cu certitudine ce ne-a tras inapoi. O guvernare mincinoasa a PSD care a facut uitate promisiunile…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Frasin (Suceava), in prezența premierului Viorica Dancila, ca CEC va deschide agenții in principalele comunitați ale romanilor din strainatate, pentru ca aceștia sa poata trimite fara comisioane bani in Romania.„S-a discutat foarte…

- „Romanii merita ce-i mai bun! Am inițiat și introducem rapid in dezbaterea Parlamentului proiectul legii care sa sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ fața de cele identice din alte țari europene. Nu mai acceptam dublul standard! Orice companie care va ignora…

- Iata postarea PSD: "Romanii au nevoie de oameni patrioți care sa ii reprezinte in Parlamentul European și care sa munceasca pentru a obține finanțarea necesara pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a Romaniei – școli, spitale, autostrazi și toate investițiile de care avem nevoie pentru…

- In timp ce romanii noștri iși parasesc țara pentru a munci in strainatate, peste 500.000 de muncitori pakistanezi se pregatesc sa vina in Romania pentru a constituiforța de munca noua in diferite sectoare.