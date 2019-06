Papa Francisc îndeamnă la politici climatice ''aici şi acum'' la o întâlnire cu lideri din domeniul petrolier "Dragi prieteni, timpul ne preseaza", s-a adresat suveranul pontif directorilor de companii, potrivit comunicatului dat publicitatii de Vatican. "Nu ne permitem sa prioritizam castiguri economice pe termen scurt, nici luxul de a-i astepta pe altii sa actioneze. Criza climatica necesita masuri ferme, aici si acum, iar Biserica si-a luat deplinul angajament sa-si aduca contributia", a adaugat acesta. Liderii companiilor din domeniul petrolier alaturi de alti participanti la intrunire au emis un comunicat comun in care fac apel la ''actiune sustinuta, pe scara larga'' si la noi solutii tehnologice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

