Stiri pe aceeasi tema

- 'Pot confirma ca Sfantul Parinte il va primi in audienta la Vatican pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pe 4 iulie viitor', a declarat purtatorul de cuvant interimar al Vaticanului, Alessandro Gisotti. Intrevederea va fi cea de-a doua intre papa Francisc si presedintele Putin, dupa precedenta…

- Dupa cele trei zile in Romania, Papa Francisc a susținut la bordul avionului care il ducea la Roma tradiționala sa conferința de presa de dupa o vizita externa. Suveranul pontif a vorbit cu jurnaliștii despre Uniunea European, imigranți, dar și țara noastra și cu ce impresii a plecat de aici. Intrebat…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a facut de râs în fața spectatorilor adunați la arena „Domul de gheata Balsoi” de la Soci. Dupa ce a înscris opt goluri la un meci demonstrativ de hochei, la care a participat alaturi de fosti jucatori ai Ligii Naționale, liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inscris opt goluri la un meci demonstrativ de hochei, alaturi de fosti jucatori ai National Hockey League in Domul de gheata Bolsoi de la Soci, apoi s-a impiedicat in timp ce saluta spectatorii, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Anunț facut…

- Incendiul care a distrus partial in noaptea de luni spre marti Catedrala Notre-Dame din Paris a provocat "durere in inima rusilor", a declarat marti presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, propunand trimiterea "celor mai buni specialisti rusi" pentru a ajuta la reconstructie, informeaza AFP. "Notre-Dame…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Președintele rus Vladimir Putin a caștigat in anul 2018 mai puțin de jumatate fața de salariul declarat in anul anterior, au anunțat oficialii de la Kremlin, citați de publicația Moscow Times și agenția de presa RIA și preluat de mediafax.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea…

- In ajuns de Ziua Internaționala a Femeii, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a aparut intr-un clip filmat de autoritațile de la Kremlin, alaturi de șase polițiste ce defileaza calare.