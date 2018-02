Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii Consiliului orasenesc Cernauti au votat un proiect de decizie privind arborarea drapelului nationalistilor ucraineni, in rosu si negru, in locurile publice din Cernauti cu ocazia sarbatorilor nationale si utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, conform…

- Greenpeace Romania atrage atenția societații civile și Parlamentului Romaniei asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vulnerabilizeaza cele mai valoroase paduri din Romania. In contextul in care suprafețele…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…

- Senatul a aprobat, miercuri, prin lege, infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului si dezvoltarea socio-economica a tarii. Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Potrivit proiectului de lege, autoritatea…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi un proiect de lege privind combaterea violentei in familie, a declarat Vasilica Viorica Dancila, la inceputul sedintei Executivului, informeaza HotNews.ro. “Am cerut ca in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea ...

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Senatul a adoptat, luni, cu 88 de voturi „pentru” și 10 abțineri, o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit votului senatorilor, cei care vor profera injurii in public vor fi sancționați cu 1.000…

- Senatul a respins luni, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice.

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- USR propune modificarea articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul reglementarii unei obligatii in sarcina autoritatii sau institutiei publice de a publica toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii - ”contractele de…

- Un proiect de hotarare de Guvern, supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, va permite cultivarea canepei pentru extragerea de fibre, biomasa, uleiuri și pentru fabricarea de produse alimentare și farmaceutice. Pentru a cultiva aceasta planta se va cere autorizație, transmite IPN.

- Senatul polonez a aprobat un proiect de lege controversat prin care va deveni ilegal ca polonezii sa fie acuzati de complicitate la Holocaust, noteaza BBC, citat de news.ro. Legea interzice, de asemenea, descrierea lagarelor de concentrare din Polonia ca fiind poloneze. Nerespectarea legii duce la amenzi…

- Padurile virgine si cvasi-virgine sunt ca o familie in care strabunicii, bunicii, copiii, nepotii si parintii sunt impreuna, a afirmat, luni, ministrul propus pentru portofoliul la Ministerul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o lege de finantare temporara a guvernului, pana la data de 16 februarie, pentru a se evita 'oprirea' activitatii administratiilor federale, in asteptarea unui vot care se anunta mult mai strans in Senat, transmite AFP. …

- Președintele Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea…

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Aproximativ cinci milioane de lei, bani europeni, nu pot fi folositi la Albeni. Primarul a reusit sa prinda un proiect prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru canalizare, insa nu-l poate demara. Terenurile unde vrea sa intervina nu...

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a României (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a legii privind

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finantelor Publice si va fi implementat…

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN.

- Ministerul Sanatatii intentioneaza sa modifice lista afectiunilor medicale pentru care se va interzice eliberarea sau preschimbarea permisului de conducere. Institutia precizeaza ca acestea vor face obiectul unui proiect de Ordin care va transpune in legislatia nationala prevederile unei Directive Europene…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta care reglementeaza modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.

- Primarul Barladului se opune categoric posibilitații ca un spital privat sa afecteze funcționarea celui public, ba chiar sa contribuie la o eventuala declasificare. In consecința, solicitarea de prelungire a autorizației de construire pentru clinica privata nu va fi aprobata. La inceputul lunii august,…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei și pensia minima garantata crește la 640 de lei de la 520 de lei incepand cu 1 iulie 2018. De asemenea, prin OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea…

- Reprezentanții forțelor de ordine indeamna pe toți cei care participa la manifestarile de strada sa fie atenți la mediul on-line. Polițiștii avertizeaza asupra persoanele rau intenționate care doar instiga la ura și violența, ascunse dupa monitorul unui calculator.

- Senatul, ca for decizional, a adoptat un proiect de modificare a Legii educației naționale care vizeaza liceele agricole, in care a fost strecurat un amendament ce aparține UDMR și care a fost votat de PSD.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, in perioada 5 – 8 decembrie 2017, intr-o vizita oficiala in Londra, Marea Britanie, unde participa la cea de-a 7-a Adunare a Contribuabililor din cadrul Parteneriatului pentru Mediu si Eficienta Energetica

- Institutiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, incepand din 30 decembrie 2018, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament. …

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strâns, de 51 de voturi la…

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati, vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de sanse sau un tehnician in egalitate de sanse, potrivit unui proiect de lege…

- ANUNT nr. 25321/23.11.2017 Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca

- Plenul Senatului va dezbate si vota un proiect de lege al UDMR prin care se elimina o incompatibilitate din legislatie, asa incat parlamentarii, ministrii, prefectii si alesii locali sa poata avea calitatea de "comerciant persoana fizica".