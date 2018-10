(P) Vezi cum se dezvolta, la Timisoara, cel mai spectaculos proiect mixt din vestul tarii!

Stiri pe aceeasi tema

- Doi alpiniști din vestul țarii, Sebastian Sbircea din Arad și Daniel Ianchiș din Timișoara pleaca din Romania spre Nepal, pentru cucerirea varfului Ama Dablam (6856 m) din Himalaya. Expediția va incepe in 6 octombrie, va dura o luna de zile și are ca obiectiv principal escaladarea varfului Ama Dablam,…

- ​Primarii celor patru mari orașe din vestul țarii - Cluj Napoca, Timișoara, Oradea și Arad - au creat o alianța care iși propune sa le conecteze prin autostrazi și linii ferate de mare viteza. Pentru viitoarele proiecte, edilii nu stau la mila Bucureștiului și vor sa obțina finanțare direct de la Bruxelles,…

- Aparatura nou-nouta de 36.000 de euro a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” din Timisoara: o masa de operație pentru intervenții de chirurgie robotica și un aparat de monitorizare a gradului de analgezie la copii, singurele de acest fel in regiunea de vest a țarii. Echipamentele…

- In data de 20.09.2018, in jurul orei 19:00, politistii rutieri au depistat in trafic un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Timișoara, care... The post Șoferi de toate varstele, chercheliti la volan! Unii au provocat și accidente rutiere. Ce au descoperit politistii la un control in vestul…

- Vrei un birou ca-n filme? Il poți avea, cu ajutorul unor specialiști in domeniu. Pentru ca au parte de o cerere tot mai mare din vestul Romaniei, cei de la Corporate Office Solution (COS) vor deschide un showroom intr-un spațiu din complexul Isho. The post Primul showroom din vestul țarii privind amenajarea…

- Un barbat care conducea o motocicleta si-a pierdut viata, ieri, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Deva de Timisoara. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 15:10, pe DN7, la iesirea din localitatea Lesnic, inspre Ilia. Conform glasul-hd.ro, motociclistul in varsta de 63 de ani, din…

- Brandul american de produse cosmetice NYX Professional Makeup va inaugura la Timisoara, in toamna, primul sau magazin din vestul tarii. Acesta va fi situat la parterul Iulius Mall, parte a ansamblului mixt Openville, aflat in plina dezvoltare si care...

- Autostrada A6, pe sensul de mers Lugoj – nod rutier Balinț (A1), s-a închis în aceasta dimineața, 30 iulie, anunta reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.