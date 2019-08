(P) Londë Studio: Eleganta atemporala August este cea mai buna scuza pentru a profita de ultimele saptamani de vara intr-o binemeritata vacanta si de a acorda mai mult timp modei. Cu un ochi atent la tendintele internationale pentru urmatoarele sezoane, achizitiile must have par ca depasesc cu mult volumul dressing-ului. Secretul unei gaderobe pregatite pentru orice eveniment ce nu te indeamna sa iti cauti o casa mai spatioasa sta in detalii bine gandite si in modele atemporale, ce isi vor pastra fascinatia si frumusetea mult timp de acum inainte. Londe Studio aduce in prim plan in colectiile sale piese relavante ce reprezinta raspunsul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

