Ovidiu Gheorghe Tocaciu (ALDE Sibiu), despre renunţarea lui Tăriceanu la prezidenţiale și candidatura lui Mircea Diaconu Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara general in situatia de acum, dar daca asta a fost hotararea dansului, ne aliniem. Eu il inteleg si pe dansul. ALDE a fost din cauza PSD-ului, in cadere libera si am observat-o la europarlamentare.' Presedintele ALDE Sibiu are drept obiectiv sa invinga PSD-ul pe plan judetean, impreuna cu PRO… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

