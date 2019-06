OUG ride-sharing. Ciolacu: Am vrea să urgentăm... "Mai avem ride-sharingul. Sa vedem daca Guvernul o sa dea ordonanta. Proiectul de lege este la comisiile de specialitate, mi se pare ca sunt cinci comisii avizatoare. Am vorbit deja cu liderul grupului PSD, domnul (Alfred-n.red.) Simonis, si, daca ordonanta nu o sa fie data, am vrea sa urgentam acest proiect de lege, sa intre o data in legalitate. Pe urma, daca mai sunt discutii si cu celalalt sistem, cu taximetria, de asemenea, suntem deschisi sa stam de vorba si cu dansii sa o reglementam. Eu sper sa se dea ordonanta. Daca nu, o sa facem toate eforturile ca miercuri sa intre la votul final",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca PSD doreste urgentarea reglementarii in domeniul ride-sharing, mentionand ca daca Guvernul nu va da ordonanta de urgenta, proiectul de lege pe aceasta tema, aflat in dezbaterea comisiilor de specialitate, va intra saptamana…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat miercuri ca Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea aplicatiilor Uber, Bolt si Clever, va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi. Ministrul a mai spus ca dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES), proiectul…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat,…

- Proiectul de ordonanta ce reglementeaza serviciile de ridesharing ar putea fi pus pe Transparenta saptamana viitoare, insa vreau sa acesta trebuie sa fie echilibrat pentru toate partile, sa nu mai existe suparari nici din partea taximetristilor, nici din partea celor de la Uber, a declarat miercuri…

- De joi, UBER și BOLT sunt scoase in afara legii de Ordonanța de Urgența prin care a fost modificata Lege Taximetriei. Deși ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, afirma ca legea interzice pirateria, nu serviciile de ridesharing, mai mulți șoferi UBER și BOLT au fost amendați. Ministrul le recomanda…

- Proiectul de lege privind statutul personalului feroviar a fost adoptat, marți, de plenul Camerei Deputaților, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Printre prevederi se ... The post Ceferistii se pot pensiona cu cinci ani mai devreme, din 2021 – Statutul personalului feroviar a fost adoptat…

- Juriștii social-democrați iau in calcul sa reia, dupa alegerile europarlamentare, lucrarile comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru legile justiției, daca Guvernul nu modifica, prin ordonanța de urgența, Codul Penal și Codul de Procedura Penala, au spus surse din PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in unanimitate, un proiect de lege care prevede ca indemnizatia de crestere pentru al doilea copil sa nu fie mai mica decat indemnizatia pentru primul. Deputatul UDMR Andrea Csep a explicat in plenul Camerei Deputatilor ca modificarea legislativa stipuleaza…