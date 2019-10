Ouă de prepeliţă scoţiene Ingrediente Oua de prepelita scotiene



– 10 oua de prepelita

– 500 g carne de pui tocata

– 1 lingurita de chimen sau coriandru

– o ceapa tocata finfrunze de patrunjel

– sare

– piper

– pesmet



Pentru pane

– un ou

– faina

– pesmet

– ulei pentru prajit



Mod de preparare Oua de prepelita scotiene



Ouale de prepelita se fierb 3 minute in apa cu sare. Se lasa cateva minute in apa rece si apoi se decojesc. Crusta se face amestecand carnea de pui cu restul ingredientelor. Compozitia trebuie sa arate ca un fel de aluat omogen, fin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

