OSMANOVICI de la CNAS a obosit. Dă vina pe jurnaliști Purtatorul de cuvant al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, a dat joi vina pe jurnalistul RFI care l-a intervievat pentru declarația pe care a facut-o, conform careia oamenii mor cu sau fara funcționarea cardului de sanatate. ”Am greșit. Mi s-a parut atat de revoltatoare speculația jurnalistului ca din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, incat am reacționat intr-un mod total nepotrivit și lipsit de empatie. Pentru cine are rabdarea sa asculte declarția mea va ințelege mai bine. In ultimele 17 zile, am explicat situația de multe de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

