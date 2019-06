Stiri pe aceeasi tema

- ‘Nasul’ unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti – Targoviste a fost uitat, in aceasta dimineata, pe peronul Garii de Nord din Bucuresti. Momentele comice au fost filmate, in aceasta dimineata, de un calator aflat in trenul Sageata Albastra care a plecat la ora 09.30 din Gara de Nord…

- Petre Apostol Marti a avut loc etapa a sasea din Grupa „Valoare” 2 a Campionatului National de handbal feminin pentru junioare III, in care sunt angrenate si doua echipe prahovene: CSM Ploiesti (antrenor Robert Comendant) si HC Activ CSO Plopeni (antrenoare Adina Panaite si Cristina Smarandache). Dupa…

- Violeta Stoica Sondajul realizat pana la finalul lunii martie pentru ierarhizarea investițiilor pe care le doresc ploieștenii pentru orașul lor are și o finalitate. Potrivit rezultatelor opiniilor inregistrate, pe primul loc se afla investițiile in infrastructura de sanatate, respectiv extinderea Spitalului…

- S-a disputat si ultima etapa a sezonului regulat in Divizia A1 la volei feminin. In ultimul meci al rundei, Volei Alba Blaj a invins pe CSM Bucuresti si a luat o optiune serioasa pentru cucerirea unui nou titlu de campioana. In cel mai important meci al returului, Volei Alba Blaj s-a impus mai usor…