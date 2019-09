Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa retraga nominalizarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european, astfel incat "sa nu faca Romania de rusine in Parlamentul European". "Premierul Vasilica Viorica Dancila se afla in ceasul al 12-lea! Inca mai poate retrage propunerea de comisar european in persoana Rovanei Plumb, astfel incat sa nu faca Romania de rusine in Parlamentul European. Somez actualul prim-ministru sa faca o alta propunere pentru aceasta pozitie, care sa respecte criteriile de integritate si profesionalism agreate la nivel european, in conditiile…