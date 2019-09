Orban: În ciuda campaniei agresive a PSD am reușit să obținem…

”Maine este o zi decisiva. Consiliul Uniunii Europene se va pronunta asupra candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al Parchetului European. Sunt convins ca eforturile diplomatice ale presedintelui Klaus Iohannis si ale Partidului National Liberal vor da roade si ca un roman va conduce aceasta importanta institutie europeana. In ciuda campaniei agresive dusa de PSD si de guvernul Dancila impotriva unui roman aflat in competitie cu candidati ai unor tari puternice, noi am reusit sa obtinem sustinerea Parlamentului European pentru candidatul roman ( dupa ce Consiliul…