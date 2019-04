Stiri pe aceeasi tema

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Deva, referindu-se la revocarea din functie a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca acesta este unul dintre "groparii Justitiei din Romania" si ca atunci cand nu ar mai fi fost nevoie de el, i s-ar fi cerut sa plece de la conducerea institutiei. "Domnul…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, face un apel catre premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa nu dea OUG-urile dorite de Liviu Dragnea pentru ca Romania va fi sancționata dur de la Bruxelles.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, Codul Administrativ al Romaniei, care introducea pensii speciale pentru aleii locali, si care a fost declarat neconstitutional, in urma atacului Opozitiei la CCR. Puterea, prin vocea deputatului Florin Iordache, a anuntat ca primarii au nevoie de aceste…

- Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si luata o decizie, cat mai repede, a declarat, luni, liderul PSD Liviu Dragnea. El a aratat, la Parlament, ca acest "subiect care trebuie finalizat ca si discutie si ca decizie…