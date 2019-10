Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu poate sa spuna sigur cine va face parte din viitorul guvern, daca va trece motiunea de cenzura, dar ca va propune liberali valorosi. "Obiectivul...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL din regiunea Nord-Vest, ca s-a format "un alt grup la Cluj" care prinde consistenta si este format din Emil Boc, Danuel Buda si Adrian Oros, facand aluzie la "grupul de la Cluj al PSD". "Exista…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Intrebat cate semnaturi mai are in acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii vor fi peste 237 de semnaturi". Saptamana trecuta, liderul PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca s-au strans 237 de semnaturi pe motiunea de cenzura, fiind discutii cu inca 10 parlamentari de la minoritati, PSD si independenti pentru a se...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE ca afirmatia vicepresedintelui liberal Florin Citu, potrivit caruia „majoritatea bugetarilor sunt praf la locul de munca”, nu reprezinta poziția partidului. Orban spune ca atunci cand PNL va ajunge la guvernare va promova o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat intr-un interviu pentru G4Media.ro ca partidul a inchis usile pentru traseistii politici referindu-se in special la parlamentarii coalitiei de guvernare. Dupa ce Biroul Politic National a interzis primirea fostilor membri PSD, liderul PNL a precizat ca nici…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a refuzat sa comenteze „sagetile" trimise de Dan Barna catre presedintele Iohannis, subliniind ca prezidentiabilul USR-PLUS „isi face rau singur" prin aceste afirmatii, dar si ca actualul sef al statului are „toate argumentele" pentru a fi reales in fotoliul de la Cotroceni.…