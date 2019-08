Stiri pe aceeasi tema

- Bielefeld, un oras german care dateaza din secolul al IX-lea e.n., are 340.000 de locuitori, o universitate si un fort medieval, ofera un premiu de 1 milion de euro oricarei persoane din Germania care poate sa dovedeasca non-existenta acestei localitati, informeaza joi BBC. Biroul de marketing din cadrul…

- ''Nimeni de aici nu crede asta'', a spus Edgar Knobloch, care a recunoscut totusi ca amenintarile de acest fel provoaca ingrijorare in randul localnicilor.''Nu exista semnale ca trupele SUA vor pleca. Dimpotriva, garnizoana s-a extins in ultimii ani, in prezent fiind construite o scoala…

- Doi dintre barbati erau deja cunoscuti de politisti ca fiind islamisti periculosi, in timp ce al treilea este un german convertit la miscarea islamista; un al patrulea suspect a fost eliberat, a declarat vineri politia din Koln.Conform noii legi a politiei, suspectii pot fi detinuti in…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a publicat marti, 16 iulie, un raport in care se arata ca diaspora romaneasca este a cincea cea mai mare din lume. Potrivit raportului intitulat „Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants” (Talent in strainatate: o recenzare a emigrantilor…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21. „Tricolorii" au primit insignele cu insemnele olimpice și tricolorul, dovada calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- O grupare de proxeneti romani care obliga tinere romance sa se prostitueze in orasele Rennes si Nantes a fost destructurata in Franta, 15 persoane fiind arestate, potrivit cotidianului Le Parisien. O grupare de proxeneti romani, care stransese 1 milion de euro, a fost destructurata in Franta Destructurarea…

- Este vorba despre Octavian Ursu, care a reusit sa caștige in fața favoritului. Și a obținut mandatul de primar general al orasului Gorlitz, aflat in landul Saxonia potrivit stirileprotv.roCandidatul Uniunii Creștin-Democrate a fost ales cu peste 55 la suta din voturi. Citește și: Viorica…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz din landul Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din Romania, a castigat duminica turul al doilea al alegerilor...