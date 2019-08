Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut doua crime, a ajuns, sambata, la locuința sa din Caracal, unde participa, alaturi de procurorii DIICOT, la cercetarile din Casa Groazei. Intre timp, familia Alexandrei a aflat ca ADN-ul fetei coincide cu cel din oasele și cenușa recoltate.Citește…

- Nicolae Alexe, fostul ajunct al IPJ Olt, despre care Libertatea a scris azi ca i-a dat unui interlop din Caracal numerele de telefon ale suspectului de la Caracal, vine cu o explicație uluitoare. Alexe spune ca informațiile care conțineau și numerele de telefon ale suspectului erau deja publice pe Facebook…

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Alexandru Cumpanașu este unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o in casa lui din Caracal. Invitat la emisiunea Libertatea ”Adriana Nedelea la fix”, Cumpanașu a declarat, printre altele ca este obligat sa creada ca nepoata lui este in viața, din moment…

- Mesaj dur al polițistului brașovean Marian Godina pe pagina personala de Facebook. Polițistul, deja celebru pentru postarile acide la adresa conducerii Poliției Romane, s-a artatat revoltat de modul in care agentul principal de la 112, din Slatina, a gestionat apelul de ajutor al Alexandrei. Godina…

- Apar noi informații despre ultimele clipe din viața Alexandrei, tanara ucisa de Gheorghe Dinca. Mai exact, potrivit unui raport publicat de MAI tanara de 15 ani ar vorbit de cinci ori cu un dispecer al serviciului 112, ea oferind detalii prețioase despre locul in care se afla.

- Noi detalii legate de cazul din Caracal. Anchetatorii au gasit bijuterii și 21 de dinți de om intr-un butoi metalic, la locuința lui Gheorghe Dinca. O vecina ar fi sunat de doua ori la 112 sa reclame o activitate suspect la domiciliul acestuia, inca din noaptea spre joi, adica inainte de apelurile Alexandrei.…