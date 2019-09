Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270 de persoane au murit luna aceasta in India in urma inundațiilor și alunecarilor de teren, in timp ce peste un milion de oameni au fost evacuați, iar mii de case au fost inundate in șase state, au anunțat miercuri autoritațile, dupa doua saptamani de ploi musonice, potrivit Reuters, scrie…

- Bilantul in urma ploilor musonice si alunecarilor de teren care au afectat in ultimele zile India a crescut la 190 de decese, au anuntat luni autoritatile citate de DPA. Peste 1,4 milioane de persoane au fost afectate de ploile torentiale musonice incepand de saptamana trecuta, statele Kerala si Karnataka…

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP, potrivit Agerpres. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum o portiune dintr-un deal s-a transformat intr-o…

- Cel puțin 16 persoane au murit și alte 140.000 au fost evacuate in statul Maharashtra, din vestul Indiei, dupa ce ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive, informeaza Reuters potrivit mediafax.Inundațiile s-au produs in condițiile in care in anumite regiuni ale statului…

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile au transmis ca un vehicul…

- Cauza prabusirii cladirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscuta deocamdata. Cladirea prabusita in Mumbai avea o vechime de 100 de ani. Inundatiile recente ar fi putut contribui la acest incident. Se estimeaza ca astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane in fiecare…

- Cel putin 35 de persoane au murit si peste 1,5 milioane au fost afectate de inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile musonice in regiuni din nordul si estul Indiei, conform unui anunt facut de autoritatile indiene duminica, transmite DPA. Cel putin 19 oameni au murit din…

- Inundațiile au facut prapad in China. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte mii au fost evacuate in urma ploilor torențiale din centrul și sudul Chinei, scrie libertatea.ro.Inundațiile au afectat o suprafața de aproximativ 10.