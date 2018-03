Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a reacționat dur dupa ce Victor Ponta a afirmat despre acesta ca este o „rama politica”. Liderul PSD Vrancea a rabufnit și afirma ca tocmai fostul premier este liderul statului paralel, alaturi de Basescu și Maior.

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte. „Am avut o discutie cand Ponta ajunsese…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a…

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca Congresul PSD de maine va fi unul democratic. Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astfel de functie. Pentru…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. El a sustinut ca, in 2009, Mircea Geoana…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. "Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta,…

Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la...

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, la sediul PSD ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. Anunțul vine dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria in aceasta dimineața.„Vreau sa ințelegeți…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…