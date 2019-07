Etapa rezolvarii contestatiilor din programul Start-Up Nation 2018 va fi finalizata saptamana viitoare, astfel ca pe 15 iulie va fi publicata lista beneficiarilor finali, a declarat, sambata, Stefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la Antena 3.



"Au fost semnate peste 7.000 de contracte. Suntem in etapa de evaluare a contestatiilor, care va fi finalizata saptamana viitoare, pentru ca avem 20 de zile lucratoare in procedura si pe 15 poate fi afisata lista finala. Dar deja pentru cei care au fost admisi, contractele sunt in plina derulare si se semneaza…