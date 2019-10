Opoziţia a câştigat alegerile pentru Primărie. Este cea mai mare înfrângere politică Opozitia a castigat alegerile pentru primaria din Budapesta, cea mai mare infrangere politica a premierului Orban din ultimul deceniu.



Karacsony, un liberal de 44 de ani, a triumfat in fata lui Tarlos, un aliat al premierului Orban cu 50% din votul la 44% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare. Tarlos i-a telefonat lui Karacsony pentru a-l felicita cu ocazia victoriei pentru victorie, a declarat un oficial de campanie.



Succesul opozitiei in Budapesta si in alegerile locale din restul tarii survine dupa ce o serie de partide si grupuri, de la liberali la verzi, de la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

