OPINIE Acum ca Guvernul a picat, ce asteptari trebuie sa avem?

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila a picat dupa ce motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost votata joi in Parlament. Catalin Nechifor, vicepresedinte PRO Romania, si ulterior liderul PNL Ludovic Orban au anuntat ca au fost 238 de voturi pentru si 6 impotriva. Era nevoie de 233 de voturi pentru ca motiunea sa treaca.…

- Guvernul Dancila a picat. Soarta Guvernului Dancila a fost decisa azi prin votul la moțiunea de cenzura intr-o ședința programata de la ora 10.00. Viorica Dancila a declarat inca de la inceput faptul ca este convinsa ca moțiunea de cenzura va pica, in timp ce liberalii au spus spun ca se bazeaza pe…

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban.Citește și: CNSAS provoaca…

- FOTO – Arhiva Numele motiunii de cenzura initiate de PNL este „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent”. In textul documentului obtinut de Mediafax, opozitia vorbesste despre sansele pe care Romania le-a ratat in perioada guvernarii PSD si despre „incompetenta” premierului Viorica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, reacționat joi la votul pro-Kovesi din Consiliul UE, susținand ca la acest rezultat a contribuit președintele Klaus Iohannis și europarlamentarii liberali. Consiliul UE, in formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat joi pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi…

- "Este ridicol ca intenția opoziției de a veni la guvernare vine chiar din partea premierului Zero, Dacian Cioloș. Toate datele economice arata cat de incompetent a fost Guvernul Cioloș in comparație cu actualul guvern. Iata datele: Produsul Intern Brut: La Cioloș 765,1 miliarde lei. In 2019…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o noua motiune de cenzura, obiectivul fiind de "a pune capat cât mai repede acestei guvernari toxice, care face un rau imens României", a anuntat, luni, liderul PNL, Ludovic Orban. Orban a spus ca decizia a fost luata…

- Majoritatea britanicilor cred ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana "prin orice mijloace", chiar daca asta implica suspendarea parlamentului, indica un sondaj de opinie dat publicitatii luni si efectuat la comanda Daily Telegraph, relateaza Reuters. Boris…