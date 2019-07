OMV se extinde în Ungaria De asemenea, OMV vrea sa-si extinda reteaua de benzinarii care aplica discounturi in sudul Germaniei si in Slovenia. Deja compania are 220 de astfel de benzinarii in Austria. In prezent, in Ungaria se afla 197 de benzinarii OMV care folosesc combustibil de la rafinaria Szazhalombatta detinuta de grupul energetic ungar Mol. OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,9985%, iar 18,35% se tranzactioneaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

