Ombudsmanul European ancheteaza sponsorizarile primite de Romania in timpul presedintiei Consiliului UE Ombudsmanul European a lansat o investigatie cu privire la sponsorizarea presedintiilor rotative ale Consiliul Uniunii Europene de catre companii private.



Anuntul vine la cateva luni dupa ce ONG-ul Foodwatch, care urmareste respectarea drepturilor consumatorilor europeni din sectorul alimentar, a criticat faptul ca Presedintia Romaniei a fost sponsorizata de compania Coca-Cola.



Reprezentantii au declarat in februarie ca este "inacceptabil" ca producatorul de bauturi racoritoare sa poata sa sponsorizeze presedintia tarii noastre la Consiliul UE, in conditiile in care aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Actiunea are loc dupa ce ONG-ul international Foodwatch a facut o plangere prin care critica sponsorizarea presedintiei Romaniei de catre compania Coca-Cola, precizeaza sursa citata. ONG-ul a spus in februarie ca este „inacceptabil" ca producatorului de bauturi ii este permis sa sponsorizeze…

