- Potrivit IPJ Olt, polițiștii cauta un tanar de 16 ani din comuna Scarișoara, care a plecat din internatul colegiului din Caracal in care invața și nu a mai revenit. Un barbat a sesizat, joi, autoritațile, ca fiul sau, Naidin Denis Bernando, de 16 ani, a plecat voluntar din internatul colegiului,…

- Patru persoane cu varste intre 24 si 50 de ani au fost retinute de politisti in urma furtului de bani dintr-o masina a Postei care a fost atacata in noaptea de 8 spre 9 septembrie la Bals, intre cei retinuti fiind si angajatul care a sustinut ca a fost atacat de o persoana necunoscuta, potrivit reprezentantilor…

- Patru barbați au fost reținuți de polițiștii din Olt, fiind suspectați ca au sustras o suma de bani dintr-o mașina a Poștei Romane in noaptea de 8 spre 9 septembrie, in fața Oficiului Poștal din Balș. Printre cei reținuți se afla și poștașul, care ar fi fost implicat in talharie, scrie Mediafax.Potrivit…

- In luna august 2019 Serviciul Control Relatii de Munca al ITM Valcea a efectuat 93 controale, fiind dispuse 345 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, din care 10…

- Fostul director al Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, a fost numit in functia de director executiv prin delegatie, nu prin concurs sau examen, nerespectandu-se astfel prevederile legale in vigoare, potrivit raportului Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, obtinut de Mediafax. Raportul…

- Inspectorii de munca de la ITM Olt au efectuat in luna august 190 controale la firme de constructii, comert cu amanuntul, transportul rutier de marfuri si persoane si agricultura. In urma controalelor au fost constatate 231 deficiente, pentru care au fost aplicate 128 de sanctiuni, dintre care cinci…

- Urmare a solicitarii Directiei Regionale Antifrauda Fiscala, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Valcea, alaturi de reprezentanti ai acestei institutii, au efectuat actiuni de control comune care au vizat , in principal , identificarea si combaterea muncii nedeclarate,…

- ​RELATII DE MUNCA “In luna iunie 2019, Serviciul Control Relatii de Munca din cadrul ITM Valcea a efectuat 127 controale, fiind dispuse 424 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 37 sanctiuni…