- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Ca simplu roman, ca simplu antreprenor, ca simplu participant la nenumarate mitinguri anti-coruptie, am dreptul sa intreb: "de ce?" De ce mi se pare ca firmele romanesti sunt anchetate cu celeritate si companiile straine sau investitorii din alte tari sunt tratati, uneori, cu…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 667 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 120 locuri de munca: 28 sofer camion, 25 salvamar,…

- De scutirea de impozit vor beneficia aproximativ 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana acum, informeaza AGERPRES. Pentru a fi scutiti de impozit, acestia trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. Citeste si Chirii de un leu declarate la ANAF. Cate contracte…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu peste 200 de oameni afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei. Reprezentantii Trezoreriei...

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmând ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii înainte de a da

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat astazi o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei a fost data publicitatii marti de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Pe lista figureaza 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri, a precizat Trezoreria, adaugand ca acestea nu au…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat in plenul Parlamentului, ca are planuri mari pentru Romania. Premierul a anuntat ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600 si ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua.

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, in discursul tinut in plenul Parlamentului in sedinta comuna pentru votul de investitura a noului guvern, ca partidul sau va vota impotriva cabinetului Dancila, acesta fiind "singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola". Dan Barna…

- Simona Halep a ajuns, luni dimineata, in Romania! Tenisemna a fost asteptata la aeroport de tatal ei, dar si de o multime de fani, care au intampinat-o cu ropote de aplauze si buchete impresionante de flori. Halep a fost condusa acasa cu un bolid de lux, in care sa aiba tot confortul si sa nu resimta…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- Protestele de anul trecut nu au schimbat nimic pe termen lung in peisajul politic romanesc, scrie Euronews. Expertii spun ca proiectele de lege fata de care au protestat romanii inca din iarna anului trecut sunt in continuare pe agenda legislativa. 0 0 0 0 0 0

- Cei doi jurnalisti au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-si demita pentru a doua oara propriul premier. In primul rand, Cristian Tudor Popescu a comentat decizia PSD de a o propune pe europarlamentarul Viorica Dancila in functia de premier. Liderii…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- In urma cu putin timp, la ora locala 13.46 in Romania s a produs un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade.Seismul a avut loc la o adancime de 117 km, la o distanta de 125 km de Bucuresti, 51 km de Buzau si 6 km de Gura Teghii. ...

- La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. Read More...

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Are doar doi ani și jumatate, dar se simte in largul ei in aer liber. Adora natura și e fascinata de animale, mici și mari. Pentru ca e dulce, voioasa și convingatoare, ajutoarele lui Moș Craciun o includ pe Lista copiilor cuminți din Romania 2017

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Noul Mercedes-Benz X-Class - primul pick-up premium lansat pe piața din Europa - poate fi comandat incepand de astazi și in Romania, lista de prețuri pornind de la 35.528 de EURO, TVA inclus. Prezentat oficial in luna iulie 2017, noul X-Class imparte aceeași platforma tehnica…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm: Avem ingrijorari profunde atunci cand vedem eforturi, acum in Parlament, de a submina tot ceea ce a realizat Romania in ultimii 15-20 de ani, a spus diplomatul american, duminica, in cadrul unei discuții cu jurnaliștii din Targu Mureș . Potrivit acestuia, slabirea legislatiei…

- Majoritatea figurilor importante ale miscarii legionare in Romania, in special cei care au intemeiat Legiunea Arhanghelului Mihail, au avut parte de o moarte violenta sau de o viata sfarsita in puscarii si exil. Doua dintre figurile simbolice ale legionarismului romanesc au murit in floarea varstei.

- Un sondaj realizat de Avangarde, in preajma Zilei Naționale, arata ca relația dintre romani și maghiari nu mai este una foarte tensionata, așa cum era in trecut. Citește și: RUPTURA in PSD de 1 Decembrie: Liderii partidului, 'imprastiati'. Dragnea absenteaza. Cine este alaturi de Iohannis…

- Guvernul a inclus pe lista substanțelor stupefiante și psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise in Romania, 14 noi substanțe, in conformitate cu cerințele Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite. Masura are in vedere inasprirea masurilor de prevenire,…

- Redactia de la Chisinau a ziarului rusesc „Komsomoliskaya pravda” scrie ca norul radioactiv, depistat deasupra Europei in septembrie-octombrie, ar veni din Romania si nu din Rusia, asa precum a mentionat recent presa romana. Potrivit publicatiei, concentratia de izotopi din aerul atmosferic al Romaniei…

- Creeaza galerii electronice cu arhive, lupta impotriva risipei de alimente, readuc la viata arta clasica si spun povesti cu ajutorul noilor tehnologii - acestea sunt doar cateva dintre activitatile inovatorilor New Europe 100. Pe lista celei de-a patra editii New Europe 100 din Europa Centrala si de…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- Blocul National Sindical organizeaza in 12 decembrie un miting de protest privind Codul fiscal si se alatura manifestatiilor societatii civile impotriva legilor justitiei, anuntat, marti, liderul BNS Dumitru Costin. Costin a precizat ca mitingul va fi organizat in 12 decembrie, pentru ca pana atunci…

- Sistemul bancar din Romania, finantatorul-cheie al economiei, si-a schimbat complet fata din 1998 incoace, cu fiecare an ce trece devenind mai robust, mai bine capitalizat, dar mai putin numeros. ► In ultimii 19 ani activele bancare au crescut de peste 30 de ori, de la 13 miliarde…

- Mafia romana din Spania șocheaza presa iberica. Jurnaliștii de la ABC au realizat o ancheta despre gruparile mafiote, care cumpara și vand minori pentru cerșit. „Ți-o vand pe sora mea cu 6.000 de euro” – asta a fost propunerea facuta de un roman unui jurnalist spaniol de la publicația ABC. Sunt grupari…

- Deputatul Remus Borza declarat in cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News ca are in plan un proiect politic. Borza a ținut sa menționeze ca partidele care au guvernat Romania nu au facut-o cum trebuie. "Am un proiect politic, pentru ca evident, PSD și PNL au guvernat…

- Duma de Stat a Rusiei pregatește un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty și Voice of America ar putea fi declarate ”agenți straini”, a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului pro-Putin „Rusia Unita”, potrivit Reuters. Proiectul…

- Dragnea, despre mitingul privind Codul fiscal: ”Protestatarii nu au toate informatiile” Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, duminica, solicitat sa spuna opinia sa despre protestele de strada generate de modificarile aduse Codului Fiscal, ca PSD isi urmareste programul de guvernare sustinut de „milioane”…

- Cea mai batuta Anișoara ramane tot amaratul de rand. Pentru ca, pentru a primi pomana lu’ PeSDe, amaratul ala de ajutor social, sarantocul sta chiar și-n cap, si in general in orice pozitie i s-ar cere. OPINII POATE DECLANȘA DNA, LUNI, procedura de arestare a lui DRAGNEA? O... VASILE NICULESCU - 12…

- Dupa ce a invins Grecia in meciul de debut al turneului de calificare la Campionatul European din 2018 cu scorul de 2-1, sreprezentativa under 19 a Romaniei a recidivat, reusind o noua victorie senzationala cu acelasi scor, 2-1 in fata puternicei reprezentative a Rusiei.A La fel ca si in meciul contra…

- Liderii celor 21 de state membre ale Cooperarii Economice Asia-Pacific au ajuns in Vietnam, unde se desfasoara summitul anual al organizatiei. La reuniune participa si presedintii Statelor Unite si Rusiei. Apropierea summitului a dus la un adevarat razboi al declaratiilor.

- Prezent la Suceava la un seminar economic ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valerii Kuzmin, s-a referit la problema unirii Romaniei cu Republica Moldova. Diplomatul rus chiar a propus sa fie organizat un referendum la acest subiect, oferind drept model cum cazul Rusiei și Crimeii. "In Romțnia,…

- Transgaz confirma. Nu ne ajung gazele la iarna și vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent în Comisia de ancheta a activitații ANRE.

- Fost bancher si expert pe relatiile cu Moscova, Carter Page a declarat, saptamana trecuta, in fata Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, ca a avut un contact "succint" cu Arkadi Dvorkovich, vicepremier rus, in cursul unei vizite "private" la Moscova, care a avut loc in…

- Marile partide traiesc pe credit. Liberalii au strans datorii de aproape 32 de milioane de lei. Sunt depasiti de social-democrati, care au restante financiare de 34 de milioane de lei. Liderii celor doua formatiuni promit ca in urmatorii ani vor scapa de aceste probleme, scrie Digi24.