Maramures: Dosarul “pesta porcina” a ajuns la faza de trimitere in judecata

La inceputul acestei luni, in urma finalizarii de catre politistii Serviciului de Ordine Publica Maramures a activitatilor de urmarire penala in dosarul penal deschis in luna octombrie 2018 la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragomiresti, sub… [citeste mai departe]