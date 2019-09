Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora despre criminalul olandez care a omorat o minora din Romania. Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier au declarat oficiali din Politia Romana.

- In urma cu putin timp, in presa centrala a aparut vestea cum ca principalul suspect in cazul fetei disparute din Gura Sutii, judetul Dambovita, s a sinucis. Din primele informatii, se pare ca olandezul, in varsta de 46 de ani, s a aruncat in fata unui tir. Incidentul a avut loc pe o autostrada din Olanda.…

- Olandezul urmarit penal pentru ca ar fi rapit, violat și ulterior a omorat-o pe fetița in varsta de 11 ani din Dambovița s-a sinucis in Olanda.Se pare ca cetațeanul olandez s-a aruncat in fața unui camion, la scurt timp dupa ce a fost cautat de polițiștii din Olanda și au anunțat autoritațile…

- Apar informații noi despre tragedia de la Dambovița. Fetița disparuta vineri pe drumul de la școala spre casa și care a fost gasita fara viața duminica, avea corpul plin de rani. Principalul suspect, un cetațean olandez, ar fi parasit intre timp Romania. Paradoxal este ca, in timpul audierilor care…

- Deznodamant cumplit pentru fetita de 11 ani disparuta vineri pe drumul de la scoala spre casa. Copila, Mihaela Adriana Fieraru a fost gasita moarta duminica dupa amiaza intr-un lan de porumb din apropierea casei. Potrivit anchetatorilor, copila prezinta urme de violenta pe corp. Principalul suspect…

- Este alerta in Dambovita unde de mai bine de 20 de ore este cautata o fetita de 11 ani. Copila nu s-a mai intors acasa de la scoala. Exista imagini surprinse de camerele de supraveghere cu fetita la mai putin de 100 de metri de casa, apoi a dipsarut din raza de acoperire a sistemului The post Drone…