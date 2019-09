Olanda: Mai multe persoane au fost împușcate în orașul Dordrecht - poliție Mai multe persoane au fost împușcate în orașul olandez Dordrecht luni seara, a anunțat poliția pe Twitter, potrivit Reuters.

Nu exista deocamdata alte detalii cu privire la incident și nu este clar daca exista persoane decedate.

Postul olandez NOS a spus ca focurile de arma au avut loc la o casa și ca serviciile de urgența sunt la fața locului.

Sursa articol: hotnews.ro

