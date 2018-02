Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat, marti, structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 &ici...

- Cursurile anului scolar 2018 - 2019 vor incepe pe data de 10 septembrie, intr-o zi de luni, anul scolar viitor urmand a avea 168 de zile (34 de saptamani), potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa.

- Cursurile noului an scolar vor incepe luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani) potrivit unui ordin al Ministrului Educatiei Nationale prin care a fost a aprobata structura anului scolar 2018-2019. Citește și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 –…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018 2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare 34 de saptamani . Structura anului scolar cuprinde semestrul I 10 septembrie 2018 1 februarie…

- Ministrul Educatiei Nationale Valentin Popa a aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 -…

- "Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019)", anunta Ministerul Educatiei. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a,…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019, potrivit careie cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani)."Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- E OFICIAL! Cursurile anului școlar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie 2018. VEZI cand sunt vacanțele Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de…

- Cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, citat de Agerpres, pentru preșcolari și școlari incep luni. Vacanta de primavara este programata in perioada 31 martie – 10 aprilie, iar vacanta de vara intre 16 iunie si 9 septembrie. Pentru clasele terminale…

- In anul scolar 2018-2019, cursurile vor incepe pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna va dura trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Decizia a fost luata in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis, in urma ședinței a Comisiei de Dialog Social care a avut loc miercuri, 7 februarie, structura anului școlar viitor, dupa ce Ministerul a cerut, printr-un chestionar on-line, parerile elevilor, dascalilor și parinților, cu privire la perioadele preferate pentru…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a decis, in urma ședinței a Comisiei de Dialog Social care a avut loc miercuri, care va fi structura anului școlar viitor, dupa ce Ministerul a cerut, printr-un chestionar on-line, parerea elevilor, dascalilor și parinților, cu privire la perioadele preferate pentru…

- Valentin Popa, Ministrul Educației, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa dureze trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

- a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat al MEN, transmis miercuri AGERPRES,…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa dureze trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Decizia a fost luata in urma unei sedinte…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca anul școlar 2018 – 2019 sa inceapa pe 10 septembrie. Valentin Popa a decis, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN, ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie,…

- Ministerul Educatiei Nationale MEN a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social CDS in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind…

- Cursurile semestrului I al anului școlar 2017-2018 s-au incheiat vineri, 2 februarie 2018. Preșcolarii și elevii au intrat in vacanța intersemestriala, programata intre 3-11 februarie 2018. Tot ieri, 2 februarie 2018, a fost ultima zi in care liceenii din anii terminali au putut depune cererile pentru…

- Elevii și preșcolarii intra din nou in vacanta, de vineri, 2 februarie, dupa terminarea cursurilor. Este vorba despre vacanța intersemestriala, de o saptamana. Cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie. Urmatoarea vacanta va fi cea de primavara, in intervalul 31 martie – 10 aprilie,…

- Elevii incheie, vineri, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.

- Cursuri de etica si integritate academica obligatorii. Cursurile de etica si integritate academica pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii, incepand cu anul universitar 2018 – 2019. „Invatamantul nostru este foarte bun, chiar foarte bun in anumite domenii, pe anumite programe…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN).

- Anul scolar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educatiei…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie și sa aiba cel puțin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educației, care a anunțat rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar viitor. De asemenea, vacanța de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educației…

- In urma cu doua zile, s a incheiat dezbaterea publica lansata de Ministerul Educatiei Nationale pe marginea structurii anului scolar 2018 2019.Daca intr adevar viitorul ministru va lua in calcul "voturile" celor peste 38.000 de profesori, parinti si elevi care au participat la consultare, atunci anul…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- Structura anului școlar 2018. Parinții și elevii care au raspuns la intrebarile dintr-un chestionar al Ministerului Educației vor ca anul școlar 2018-2019 sa inceapa mai tarziu, pe 17 septembrie, și nu pe 10 septembrie, așa cum era programat.

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online, a anuntat ministerul ...

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar 2018-2019

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar 2018-2019 Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin…

- Elevii lugojeni, parintii, dar si profesorii au la dispozitie incepand de joi un chestionar prin care isi pot exprima parerea despre structura anului scolar viitor. Ministerul Educatiei organizeaza pana miercurea viitoare o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019. Consultarea se…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) organizeaza, pana miercuri, 24 ianuarie, prin intermediul unui chestionar online, o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Chestionarul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.Chestionarul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019, intrebarile fiind adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. „Chestionarul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza timp de o saptamana, in perioada 18-24 ianuarie 2018, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Intrebarile sunt legate de numarul de saptamani pe care ar trebui sa il aiba viitorul an scolar, cat…

- Zi libera pentru elevi dupa vacanta de iarna. VEZI CALENDAR AN SCOLAR 2018, ZILE LIBERE 2018 Elevii se intorc la școala, dar primesc o veste buna. Urmeaza o noua zi libera, inainte de vacanța intersemestriala care va avea loc in perioada 3 – 11 februarie 2018. Elevii nu vor merge la ore in data de 24…

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Elevii din invatamantul profesional vor beneficia si in anul scolar 2018-2019 de o bursa lunara de 200 lei. Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala,…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Anul scolar 2017 – 2018 a venit cu modificari fata de anul trecut scolar. Elevii vor avea o saptamana in plus de vacanta de Sarbatori, generozitate care va scurta tot anul scolar cu 7 zile. Structura noului an scolar a fost publicata in Monitorul Oficial, dupa ce s-a aflat in dezbatere publica.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunțat marți, la Poiana Brașov, ca voucherele de vacanța se vor da in primul trimestru al anului viitor, pentru acestea fiind aprobata suma de 842 de milioane de lei in bugetul pe 2018. ”Voucherele de vacanța se vor da anul viitor. Sunt bugetate in proiectul…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula "1 la 2", in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…