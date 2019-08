Ofertă ”turistică” inedită la Ceahlău: porumb nobil în zidul Palatului Cnejilor Ruinelor Palatului Cnejilor din comuna Ceahlau au fost subiectul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din vara anului 2017. S-au stabilit atunci cateva masuri, care sa ajute, teoretic, monumentul aflat la un pas de prabușire și, simultan, sa indeparteze orice potențiala stare de pericol pentru turiștii (foarte puțini) care se duc sa vada cum arata o construcție din secolul XVIII. La momentul respectiv, una din problemele majore era vegetația crescuta pe ziduri, mai ales mestecenii ale caror radacini devenisera un dușman de temut pentru stabilitatea (și așa fragila) a… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

