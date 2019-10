Ofensiva turca in Siria: Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia in zilele urmatoare

Ofensiva turca in Siria: Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia…

Presedintele Vladimir Putin a discutat la telefon despre conflictul sirian cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a invitat in Rusia "in zilele urmatoare".



"Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, in care se adauga ca cei doi lideri au subliniat "necesitatea prevenirii unui conflict intre unitatile turce si siriene" in nordul Siriei, unde Ankara a lansat o ofensiva.



In timpul acestei convorbiri telefonice care a avut loc la initiativa Turciei,…