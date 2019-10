In cadrul unui interviu pentru CNN Turk, Cavusoglu a spus ca amenintarea de securitate cu care Turcia se confrunta din cauza prezentei combatantilor kurzi la frontiera sa va fi eliminata daca zona este curatata de militanti.

"Daca mergem 30 km in interiorul zonei sigure, teroarea va fi inlaturata", a spus el.

Cavusoglu a mai afirmat ca Turcia are dreptul de a folosi spatiul aerian sirian in cadrul campaniei sale. "Avem dreptul de a folosi acel spatiu aerian. Acel spatiu aerian nu apartine SUA. Nu are dreptul de a controla acel spatiu aerian", a afirmat ministrul.

El s-a…