- Duminica, vremea ramane calda si frumoasa. Dimineata avem ceata, poate si un pic de burnita prin estul tarii, dar la amiaza se insenineaza peste tot. Temperaturile ajung din nou la 28 de grade prin vestul tarii.

- Vom avea parte de vreme ca intr-o zi de vara, sambata, 19 octombrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, in special in regiunile intracarpatice unde sunt anunțate chiar și 28 de grade. Vremea in București se anunța a fi la fel de frumoasa - o zi cu cer senin și…

- Astazi, vremea va fi predominat frumoasa, cu valori termice deosebit de calde pentru acesta perioada. Maximele vor depașind 25 de grade, iar vantul va sufla de la slab spre moderat. De maine, vremea se va schimba considerabil. Inca din acesta noapte pe cer se vor aduna norii, iar…

- Astazi ploile se vor restrange si va ploua slab doar in jumatatea de est a tarii si la munte, transmit meteorologii. Astazi ploile se vor restrange si va ploua slab doar in jumatatea de est a tarii si la munte, a notat Mediafax. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sud, sud-est si pe…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 19.09.2019 ORA 09 – 20.09.2019 ORA 09 Vremea va fi racoroasa, mai ales dimineața și noaptea. Post-ul Astazi vremea se racește drastic. Maximele nu depașesc 20 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Uite toamna, vine vara! Profitati cat mai e vremea la oferta, caci apoi nu o sa ne mai intalnim cu razele de soare prietenoase. Cred ca toamna s-a indragostit de soare si nu il lasa sa plece cu una cu doua. Asadar, maximele se incadreaza intre 28 si 31 de grade, iar minimele intre 14 si 16 grade.

- Meteorolgii de la ANM anunța ca valul de caldura ce a lovit Romania persista și zilele urmatoare, fiind emis și un avertisment de tip cod galben de canicula.Avertismentul este valabil in zilele 11, 12 și 13 august.Conform ANM, valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor…

- In contextul in care vestul Europei este lovit in plin de un val de aer cald care a aduc temperaturi istorice, meteorologii romani anunța ca și in țara noastra se va mai incalzii, dar nu vom avea parte de calduri extreme. De la o zi la alta temperaturile vor crește, iar cel mai cald va fi duminica.…