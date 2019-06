Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este extrem de fericita. Fiica sa, Isabela, a terminat gradinița. Oana Roman a dat vestea despre fiica ei pe o rețea de socializare, acolo unde a postat și doua fotografii in care Isaela apare atat alaturi de mama ei, cat și de tatal sau. "Azi Isa a terminat grupa mijlocie! Anul viitor pe…

- Oana Roman a marturisit ca exista un preparat culinar de care sub nu s-ar atinge in ruptul capului. Este vorba despre ciorba de burta. Vedeta nu suporta sub nicio forma ciorba de burta. Este unul dintre felurile de mancare care nu-i sunt deloc pe plac. Dezvaluirea a fost facuta de fiica fostului premier…

- Brigitte Sfat a marturisit ca in momentul in care a ajuns acasa de la show-ul Ferma, fiica sa se aștepta ca aceasta sa vina impreuna cu Florin Pastrama. Brigitte Sfat și Florin Pastrama și-au inceput relația la show-ul Ferma, de la Pro TV, iar acum cei doi se pregatesc de casatorie. Relația dintre ei…

- Brigitte Sfat a fost prezenta in platoul emisiunii La Maruța, de la Pro TV, unde a vorbit despre trecutul amoros al celui care ii este acum iubit, Florin Pastrama. Brigitte Sfat traiește o poveste de dragoste cu Florin Pastrama, pe care l-a cunoscut la show-ul de televiziune Ferma, difuzat de Pro TV.…

- Acum foarte mulți ani, Oana Roman a umblat cu un barbat despre care a aflat ulterior ca era insurat, scrie fanatik.ro. Vedeta a marturisit ca a fost impreuna cu respectivul individ timp de vreo trei-patru ani. Oana a mai spus ca i-a fost fidela și el nu considera pe parcursul relației lor ca iși…

- Oana Roman a facut dezvaluiri la emisiunea pe care jurnalista Cristina Șișcanu o are live pe Facebook. Vedeta a marturisit ca a avut o relație cu un barbat insurat. Oana Roman a marturisit ca experiența respectiva a avut loc inainte de a-l cunoaște pe partenerul ei de viața. "Eu cred ca o femeie poate…

- Oana Roman a dat mare petrecere de ziua sa de naștere. Vedeta a implinit 43 de ani. A petrecut alaturi de 150 de invitați. In data de 13 aprilie, oana Roman implinește 43 de ani. Vedeta a organizat petrecerea de ziua ei sambata, 12 aprilie. La eveniment, Oana Roman a avut 150 de invitați, unul și unul,…

- Oana Roman a explicat de ce a ajuns la spital cu fiica sa, Isabela. Vedeta a marturisit ca s-a speriat. Zilele trecute, Oana Roman a ajuns din nou cu fetița sa, Maria Isabela, la spital. Vedeta a dezvaluit ce s-a intamplat cu micuța și de a luat decizia de a merge imediat la medic. "Fetița a avut o…