- Dispariția și mai apoi moartea Alexandrei Maceșanu, adolescenta de numai 15 ani din Dobrosloveni, Olt au semanat panica in sufletul copiilor de aceeași varsta cu ea. Pe rețelele de socializare, mai mulți adolescenți au postat mesaje sfașietoare despre tragedia care a marcat o țara intreaga.

- Ca de fiecare data cand se intampla o tragedie, autoritatile dau vina unele pe altele. Politia spune ca STS le-a indicat 3 adrese gresite, iar STS ca serviciul nu indica locul telefonului, ci o zona mai larga.

- Polistii romani ancheteaza in prezent unul dintre cele mai grave cazuri de presupus omor petrecut in Romania in ultimele decenii. Doua adolescente ar fi fost rapite de un barbat din Caracal, care le-ar fi ucis, dupa care le-ar fi transat si incendiat o parte din ramasitele trupesti.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecani auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.

- Alexandra Macesanu, o adolescenta in varsta de 15 ani, este disparuta de aproximativ 48 de ore, si nimeni nu stie unde se afla. Fata locuieste in comuna Dobrosloveni din judetul Olt, iar ieri dimineata s-a urcat intr-o masina la ocazie, in Caracal, pentru a ajunge acasa. Acesta este al doilea caz de…

