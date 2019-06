Stiri pe aceeasi tema

- Rita Ora a petrecut atat de mult la Met Gala 2019 incat și-a pierdut sprancenele. Artista in varsta de 28 de ani a dezvaluit ca nu i-au mai ramas aproape deloc. Cantareața a postat o fotografie in care apare cu un look natural, dar in care sprancenele sunt aproape invizibile. „Consecințele Met sunt…

- Antrenorul FCSB, Mihai Teja, a refuzat sa spuna daca va demisiona in cazul in care echipa lui va castiga campionatul. El considera ca, desi sunt cinci puncte fata de liderul CFR Cluj, sansele FCSB de a castiga titlul exista inca, informeaza News.ro.Citește și: Explicațiile Monicai Niculescu…

- O tanara din Noua Zeelanda a reușit sa slabeasca aproape 60 de kilograme in doar 11 luni cu o dieta simpla. Insa lupta sa cu kilogramele in plus nu s-a dat o singura data, ci de doua ori. Ariana Omipi, in varsta de 24 de ani, a parcurs un drum lung pana a ajuns sa arate așa cum iși dorea. Fata a reușit…