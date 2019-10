Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are maine sansa sa-si incheie seria de sapte partide oficiale fara gol marcat sau, dimpotriva, sa-si adanceasca criza de goluri. „Baietii in ghete” joaca in deplasare cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, grupare care evolueaza acasa pe „Municipalul” Drobeta-Tr. Severin. Antrenorul alb-violetilor…

- O analiza in cifre arata ca ASU Politehnica a castigat de doua ori mai multe puncte pe arena „Stiinta” in esalonul secund, unde a jucat putin mai multe meciuri decat pe stadionul „Dan Paltinisanu”. De altfel, in noul sezon, alb-violetii au obtinut primul punct acasa tot pe arena mai micuta. Statistica…

- Suporterii alb-violeti au grabit anuntul in privinta noului „principal” al Politehnicii dupa despatirea de Cosmin Petruescu. Fosta glorie polista Mugur Gusatu e oficial tehnicianul care ii preia pe „Baietii in ghete” dupa remiza alba de azi cu Concordia Chiajna. Atacant devenit emblematic pentru suporterii…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- Consulatul General al Republicii Serbia din Timisoara a gazduit, astazi, deschiderea festiva a „Zilelor Schimbarii la Fata a Sarbilor din Romania”, o manifestare literar-spirituala care a ajuns in acest an la a XXVI-a editie. Excelenta Sa Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timisoara, si reprezentanta…

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața am mers pe strada George Coșbuc și in parcarea de pe strada Teiului acolo unde, in urma cu o luna de zile, a fost turnat asfalt. „Astazi a fost turnat stratul final de asfalt de pe strada George Coșbuc și…

- Aflata in cautare disperata de un atacant-marcator, ASU Politehnica si-a gasit in sfarsit omul. E vorba de Mircea Axente, atacant crescut pe Bega si care revine dupa zece ani la Timisoara. Cu alb-violetii s-a inteles si un nou portar, din Moldova. ASU Poli a facut o achizitie indelung asteptata, Axente…