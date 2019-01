Stiri pe aceeasi tema

- Institutului National de Sanatate Publica a anunțat ca un barbat care avea conditii medicale preexistente si care nu era vaccinat antigripal a murit duminica din cauza gripei. Acesta este al doilea caz de decez din cauza gripei intr-o singura zi. Tot duminica, un bebeluș de 11 luni din București a…

- Lipsa unei legi a transplantului, un program național ineficient în domeniu, numarul redus de donatori, reprezinta marile problemele care au îngreunat activitatea de transplant de organe pe parcursul anului.Un numar de 160 de donatori potențiali de organe au fost înregistrați…

- IN DEZBATERE… Toate spitalele judetene de urgenta care au sectie de Anestezie-Terapie Intensiva ar urma sa aiba si activitate de prelevare de organe, potrivit proiectului noii legi a transplantului, transmis de Ministerul Sanatatii catre Comisiile de Sanatate din Parlament, a anuntat ministrul Sorina…

- Viitoarea lege a transplantului prevede ca spitalele judetene de urgenta, care au sectie de anestezie si terapie intensiva, sa faca activitate de prelevare a organelor, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. „Toate spitalele judetene care au sectie de anestezie si terapie intensiva organizate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca a fost informata de catre Directia de Sanatate Publica in legatura cu situatia de la spitalul din Rosiorii de Vede unde ar fi fost descoperita o bacterie foarte periculoasa, si ca au fost prelevate probe, rezultatele urmand sa fie aflate luni."Am…

- Trei sferturi din spitalele implicate in activitați de prelevare și donare au ramas fara acreditare. Ce a decis Ministerul Sanatații. Un numar semnificativ de unitați sanitare care desfașoara activitati de donare, prelevare, conservare si transplant al organelor, tesuturilor si celulelor de origine…

- Cinci persoane au beneficiat de transplant de organe dupa ce in cursul zilei de marți a fost efectuata o prelevare de la un donator in varsta de 21 de ani aflat in moarte cerebrala, ce se afla internat in spitalul din Baia Mare. Cei cinci pacienți sunt din București, Cluj-Napoca și Targu Mureș, potrivit…

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a raportat Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba ca opt persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe dupa ce au participat la o nunta, la Caminul Cultural din comuna Șugag, acuzand probleme digestive. O singura persoana a ramas internata. La eveniment…