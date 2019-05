Stiri pe aceeasi tema

- O copila romanca de numai 15 ani a fost rapita in Spania și mai apoi, batjocorita de 3 barbați. Polițiștii au reușit sa o elibereze, iar acum se fac cercetari cu privire la cele intamplate.

- Un educator a otravit 23 de copii in China, dupa ce le-a pus o substanța chimica in mancare. Un copil a fost spitalizat in stare grava, iar alți șapte sunt in atenția medicilor. Educatorul a folosit nitrit de sodiu, o substanța folosita in industria alimentara, toxica daca este ingerata in stare pura.…

- "Vinovatul trebuie sa plateasca! Sa fie inchis! Vrem dreptate pentru Marta!" au fost strigatele de disperare ale unui grup de romani, care adunați in jurul unei lumanari, cer dreptate pentru moartea Martei, o fetița romanca de doar 2 anișori, ucisa in acea dimineața de șoferul unei furgonete.

O fetita romanca de 2 ani a fost calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania. Copila a murit la scurta vreme

- Oana Georgiana Chelaru este unul dintre cele mai promițatoare proiecte internaționale din ultimul an. Artista nascuta și crescuta in Romania, dar devenita celebra in Ecuador datorita frumuseții sale, revine cu un nou single – „Sisas”, o colaborare cu Reykon, unul dintre cei mai faimoși artiști din America…

- Tragedie intr-o localitate din centrul Italiei. O tanara de 24 de ani din Romania a murit dupa ce a fost lovita de o masina, pe o sosea aglomerata. Incidentul a avut loc dupa miezul noptii de duminica spre...

- Ani Voinea, o romanca stabilita in Spania, in orașul La Coruna, din provincia Galicia, a trecut prin momente de coșmar sambata seara. Doi clienți au incercat s-o jefuiasca și sa-i fure mașina. Incidentul s-a petrecut sambata seara, atunci doi tineri s-au urcat in taxiul romancei și i-au cerut sa-i duca…