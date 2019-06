O platforma petroliera avariata otraveste zilnic Oceanul Atlantic, de 15 ani Mai multi cercetatori americani au descoperit ca o platforma petroliera avariata in urma cu 15 ani continua sa polueze masiv, zi de zi, apele Oceanului Atlantic.



Respectiva paltforma se afla in apele Golfului Mexic si a fost avariata iremediabil de uraganul Ivan, in 2004. La acel moment, din cauza defectiunilor, petrolul extras de plarforma incepuse sa se verse in ocean. In consecinta, proprietarului - adica societatii Taylor Energy Company - i s-a cerut sa rezolve de urgenta problema, potrivit CNN.



Compania a spus ca a intervenit si a sigilat puturile cu probleme. Ulterior,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

