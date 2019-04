O nouă explozie la o uzină. Sunt cel puțin șase morți Explozia a fost provocata de un container de fier vechi care a explodat in curtea exterioara a unei fabrici de turnare a metalelor intr-o zona din apropierea orasului Kunshan, cauzand un incendiu, a anuntat guvernul local pe contul sau oficial de Weibo, duminica. „Cauza incidentului se afla in curs de investigare", a spus acesta. In urma deflagrației, cinci persoane au fost ranite, dintre care unul grav. Beijingul a anuntat saptamana trecuta ca va lansa o campanie de inspectie la nivel national, pe o perioada de o luna, in uzine de produse chimice periculoase, mine, transporturi si siguranta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catastrofa, care s-a produs joi la Yancheng, provincia Jiangsu, a distrus cladiri industriale din apropiere, a fisurat pereti si a spart geamurile unor imobile situate la mai multi kilometri in jur.In total sunt inca internate 566 de persoane, dintre care 66 ranite grav, iar 13 in stare…

- Catastrofa, care s-a produs joi la Yancheng, provincia Jiangsu, a distrus cladiri industriale din apropiere, a fisurat pereti si a spart geamurile unor imobile situate la mai multi kilometri in jur. In total sunt inca internate 566 de persoane, dintre care 66 ranite grav, iar 13 in stare de…

- Potrivit municipalitatii din Yancheng, alte 90 de persoane au fost grav ranite atunci cand deflagratia a zguduit joi facilitatile uzinei, a avariat cladiri de locuinte si a degajat un urias nor de fum negru. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate. Explozia a avut loc joi la ora locala 14:48 (06:48…

- Explozia produsa joi intr-o uzina chimica din estul Chinei a facut cel putin 44 de morti, potrivit unui nou bilant revazut in crestere anuntat vineri dimineata de autoritati, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: DEMISIE la varful DNA: Procuroarea care a spus despre comunicatele DNA ca…

- Cel putin 10 persoane si au pierdut viata joi in explozia accidentala survenita intr o uzina chimica din Ain Sokhna, in estul Egiptului, au indicat surse medicale si din domeniul securitatii, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Doua surse medicale contactate de AFP au afirmat ca 10 persoane decedate…

- Doua surse medicale contactate de AFP au afirmat ca 10 persoane decedate in accidentul respectiv se afla la morga spitalului general din orasul Suez, situat la o distanta de circa 50 km.O sursa din domeniul securitatii a confirmat pentru AFP explozia din zona aflata in apropiere de Marea…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP. Guvernatorul Sao Paulo, citat de agentia…

- ​Cel puțin 19 persoane au murit în urma unor explozii cauzate de doua bombe la o biserica din Filipine, printre victime aflându-se civili și reprezentanți ai forțelor de ordine. Exploziile au avut loc în timpul slujbei religioase, pe o insula din sudul…