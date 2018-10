O mașină cu 12 muncitori români s-a prăbușit într-un șanț în Germania O mașina in care se aflau 12 muncitori romani s-a prabușit, luni seara, intr-un șanț cu apa adanc de 2 metri, situat pe marginea unui drum din Germania, scrie boyens-medien.de. Accidentul s-a produs intre localitațile Barlt și Trennewurth, in nordul Germaniei, iar pentru salvarea romanilor aflați in microbuz a fost desfașurata o ampla operațiune de salvare, fiind trimise șase ambulanțe. Dintre cei 12 romani care munceau in agricultura, 10 au fost raniți și doi au scapat nevatamați. Dintre cei care au suferit rani, trei sunt in stare grava și au fost transportați de urgența la spital. Șoferul microbuzului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

