O mama singura și chinuita de durerea ca nu-și poate ajuta fiul de 13 ani, paralizat, Elena Oldenburg, in varsta de 30 de ani, a facut un gest care a șocat toata comunitatea, scrie cancan.ro.

Ea și-a luat fiul in brațe și s-a aruncat in gol, de la etajul 9 al blocului in care locuiau, fiind gasiți fara suflare langa imobil de catre vecini. Incidentul s-a intamplat in orașul Tolyatti din regiunea Sama, din Rusia.

Motivul sinuciderii, spun anchetatorii, pare sa fie disperarea femeii mamei care nu-și permitea sa-i cumpere fiului ei un scaun cu rotile. Baiatul suferea de o paralizie…